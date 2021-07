Austrálie sázela na lockdowny, ne na očkování. Teď na to doplácí

Premiérka Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklianová ve středu oznámila, že je to „bolestné říkat“, ale nařízení zůstat doma bude prodlouženo o dva týdny do půlnoci 30. července. Nevyloučila ale další prodloužení uzávěry.

Nadále smí lidé chodit ven nakupovat potraviny a další předměty denní potřeby, ovšem jen jeden člověk z domácnosti a jednou denně. Může zařizovat i nezbytné služby. Ven se smí chodit i za lékařem a pro zdravotnické potřeby nebo na očkování. Cvičit venku mohou spolu jen dva lidé, kteří nejsou ze společné domácnosti. Chodit lze i do práce, pokud ji nejde vykonávat z domu. Premiérka ale varovala, že se opatření mohou případně zpřísnit.

Hlavní zdravotnice Nového Jižního Walesu Kerry Chantová řekla, že pro ukončení lockdownu je potřeba omezit mobilitu: „Je to tvrdý lockdown. Nemohu dostatečně zdůraznit, že každý ho musí brát vážně. Potřebujeme čísla snížit.“ Upozornila, že je nutné bedlivě zvažovat, co je nezbytná práce a nezbytná cesta ven, aby se nevycházelo, pokud to není nutné k udržení někoho naživu. Prodlouží se i výuka on-line.