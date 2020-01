Australané bučeli na premiéra: Děláš málo proti ohni!

„Tady dole od nás nedostaneš jediný hlas. Jsi idiot!“ řekl mu do očí starší muž.

Morrison dvě hodiny předtím na tiskové konferenci obhajoval svou klimatickou politiku. „Rozumím strachu, rozumím frustraci, ale toto je přírodní katastrofa, která se dá zvládnout nejlépe klidem a systematickým přístupem,“ řekl s tím, že nezmění svou strategii, protože by to pocítil průmysl.