ANALÝZA: V roztržce kvůli ponorkám jde o mnoho

Svět s napětím sleduje ostrou roztržku mezi Francií na jedné straně a Austrálií, USA a Velkou Británií na straně druhé. Příčinou je to, že protinožci se rozhodli odstoupit od úmluvy, kterou před dvěma lety uzavřeli s Francií, pro kterou to měl být „kontrakt století“. Vždyť se jednalo o celkovou sumu 56 miliard eur (1,424 bilionu korun), „megakontrakt“ se měl postupně naplňovat až do roku 2040.