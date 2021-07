ANALÝZA: Paradox rozmachu vesmírné turistiky v době zákazu spalovacích motorů

Kdo je vítězem v tomto klání, se rozhodnout nedá. Branson byl první, ale jeho VSS Unity vystoupala „jen“ do výše 86 km. To je více než padesát mil, které americké letectvo považuje za hranici vesmíru, kdy je člověka možné považovat za astronauta. Mezinárodně se však za mez, kde končí zemská atmosféra a začíná kosmický prostor, považuje Kármánova hranice ve výši sto kilometrů, a té dosáhl až Bezos.

To je však nepodstatné, protože oba ukázali, že lze zkonstruovat relativně nepříliš nákladné prostředky, s nimiž lze dosáhnout hranice kosmického prostoru. Otevírá se tak prostor pro vesmírnou turistiku využívající přání mnohých podívat se do vesmíru. Bude to jen pro bohaté, ale letů bude přibývat. Branson plánuje pravidelné každotýdenní lety už od příštího roku. Vynášet do vesmíru turisty míní i SpaceX Elona Muska, která je bude dopravovat na vesmírnou stanici ISS.