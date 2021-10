Americký realitní magnát Durst dostal za vraždu přítelkyně doživotí

Osmasedmdesátiletý Durst, který má chatrné zdraví, podle prokuratury před více než dvěma desetiletími tehdy 55letou Susan Bermanovou střelil zezadu do hlavy v jejím domě v Beverly Hills. K činu ho měly vést obavy, že žena úřadům prozradí, že mu poskytla falešné alibi. Durst strávil poslední čtyři desetiletí převážně na útěku, a to od doby, co v roce 1982 beze stopy zmizela jeho manželka.