Americký ministr zahraničí připustil nebezpečí odchodu z Afghánistánu

Blinken ujistil, že Spojené státy nezapomněly na lidi, kteří s nimi spolupracovali a bojí se, že by se po odchodu Američanů mohli stát terči útoků Tálibánu: „Chceme ujistit, že lidé, kteří dávali v sázku životy na frontě, pracovali s Američany v uniformě, pracovali s našimi diplomaty, kteří vystavovali riziku nejen sebe, ale i své rodiny, tak se to bude urychleně zvažovat, když by chtěli přijít do Spojených států.“