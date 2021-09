Afghánské soudkyně na útěku. Bojí se pomsty propuštěných mužů

Soudkyním řekl Tálibán, aby se nevracely do práce, protože si hnutí nepřeje, aby ženy zastávaly tak vysoké pozice. Vyměněni však byli všichni soudci pracující pro předchozí vládu bez ohledu na pohlaví, uvedli dva soudci pro CNN. Nabila se však nebojí jen odvety ze strany tálibů, ale také mužů, které odsoudila k vězení. Když se Tálibán dostal k moci, otevřel brány mnoha věznic. Na svobodu se tak dostali nejen věznění členové hnutí, ale i tisíce kriminálníků.

„Nyní se necítíme bezpečně, o můj život, o životy členů mé rodiny usilují kriminálníci (které jsem odsoudila),“ řekla soudkyně, „Den nebo dva poté, co se Tálibán dostal do Kábulu, mi někdo volal na soukromé číslo a vyhrožoval mi pomstou, vyhrožoval mi vraždou.“ Telefonní číslo proto zrušila a se dvěma dcerami se každých pár dní stěhuje, aby ji nestopovali.

V Kábulu nemají ženy chodit do práce, dámské toalety ale hlídat mohou

Několika desítkám soudkyň se podařilo dostat se do země. Je mezi nimi i žena, která skončila v Nizozemsku, a svěřila se agentuře Reuters, čemu čelila: „Přišli čtyři nebo pět členů Tálibánu a vyptávali se sousedů v mém domě, kde ta soudkyně bydlí. To byli lidé, které jsem poslala do vězení. Když jsem se dozvěděla, že po mně jde Tálibán, přestěhovala jsem se.“