Afghánská starostka se obává, že ji zavraždí jako jejího otce

Důvod vraždy jejího otce Abdula Vásiho Ghafáriho, který byl plukovníkem afghánské armády, nebyl objasněn. Není jasné, zda to byl jeden z mnoha cílených vražedných útoků na armádní představitele, nebo odplata za to, že starostka nedávno dala výpověď několika podřízeným, za což si vysloužila poslední ze série výhrůžek smrtí.

„Byl to Tálibán,” uvedla starostka a připsala tak vraždu vzbouřeneckému hnutí. „Jsem zničená. Nevím, na koho se mohu spolehnout. Ale nezastavím se, ani kdyby na mě znovu zaútočili. Nemám strach zemřít,” dodala.

„Mnohokrát mi bylo vyhrožováno,” říká Ghafáriová. „Podnikli na mě útoky, přežila jsem je a pokračovala v práci. Chtějí mě zlomit, a proto zavraždili mého otce.” Některé z výhrůžek, které dostala, pocházely z její vlastní radnice. V rámci reforem, jež zavedla ve městě, kde žije zhruba 35 000 obyvatel, dala výpověď několika úředníkům a tvrdí, že si za to vysloužila odsudky a hrozby.

Její otec byl jedním z velitelů speciálních sil, a to v jednotce, která kvůli své výkonnosti Tálibánu velice vadila. Armádní představitelé Ghafáriho varovali, že se může stát terčem útoku, tvrdí jeho dcera a dodává, že za celou službu v armádě, která trvala léta, si neodnesl ani škrábanec.

Starostka Ghafáriová je na překážky a útoky zvyklá, minulý měsíc téměř zahynula při pokusu o vraždu. Ale nic není tak zničujícího jako smrt otce. „Byl mi oporou,” říká. A dodává, že bez něj by nebyla schopná vydržet vyhrůžky smrtí či neustálé obtěžování, kterým čelí od spoluobčanů jen proto, že je ženou.

Do její kanceláře vnikli muži s holemi a kameny v den, kdy byla v roce 2018 jmenovaná prezidentem Ašrafem Ghaním do funkce. Kvůli její bezpečnosti ji afgánské bezpečnostní síly musely odvézt pryč; do města se vrátila až po devíti měsících, ale tentokrát se funkce opravdu ujala. Začala zadávat veřejné zakázky, například údržbu silnic, nebo zahájila kampaň za čistší město.