Afghánci by mohli změnit migrační trasy

Situace v Afghánistánu by v následujících měsících mohla výrazně změnit migrační trasy vedoucí do Evropy. V uplynulých letech mířili uprchlíci hlavně přes Středomoří do států, jako jsou Řecko, Itálie nebo Španělsko. Nyní by se mohla „do hry“ vrátit takzvaná balkánská cesta, která začíná v Turecku a vede přes Řecko a Makedonii nebo Bulharsko do Srbska a pak hlouběji do Evropy. Jasněji by mohlo být po­dle odborníků v brzké době.