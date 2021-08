Afghánce s českými doklady odhodila tlaková vlna. Přežil

Nedaleko od místa, kde se odpálil jeden z atentátníků, byl také Omar se svou ženou, který v Česku žije už dvacet let a má české doklady.

„Vybuchlo to kousek od nich. Jsou potrhaní, zaprášení, všechno je bolí, jak je tlaková vlna odhodila. Polámaní ale nejsou a jsou v pořádku,“ popsala Právu jeho česká hostitelka paní Marie.

Sebevražedné útoky odsoudila česká diplomacie i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Evakuaci afghánských spolupracovníků pokládá za správné rozhodnutím. „Je mi líto zmařených životů amerických vojáků i místních obyvatel a chtěl bych vyjádřit svou soustrast jejich blízkým. Je to jen další důkaz toho, že evakuace našich lidí byla správná, protože situace na místě se nadále zhoršuje,“ sdělil Metnar.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v pátek sdělil, že Česko už evakuovalo všechny. „Podařilo se dostat do bezpečí všechny české občany a všechny Afghánce a jejich rodiny určené k evakuaci. Tedy ty nejohroženější,“ řekl s tím, že denně dostává resort tisíce e-mailů kvůli evakuaci.

Podle spolku Vlčí máky ale ještě v pátek čekali na pomoc minimálně čtyři tlumočníci, jeden spolupracovník ministerstva a s českým pasem i Omar se svou ženou. Tím, že má Omar trvalý pobyt v Česku, by měl mít stále šanci, že jemu a jeho ženě resort zajistí místa na palubě některého ze spojeneckých letadel. „U jednotek osob, nejčastěji s trvalým pobytem v ČR, spolupracujeme s ostatními zeměmi na jejich přesunu do Evropy,“ sdělila Právu v týdnu mluvčí resortu Eva Davidová.

Omar se přitom už do střeženého areálu jednou dostal, kvůli tomu, že neměl zajištěné místo v letadle, ho ale musel zase opustit. „Domluvil se se Švédy, kteří to prý měli skvěle zorganizované, kteří měli malý autobus, kterým vozili své lidi přes bránu a ti ho vzali. To byl ale konec. Byl uvnitř letiště, ale pokud nemá dojednaný odlet, tak ho pošlou zase zpátky,“ popsala paní Marie.