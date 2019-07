Střely javelin byly objeveny v červnu na základně sil podporujících Haftarovu Libyjskou národní armádu, kterou dobyly milice věrné premiérovi Sarrádžovi, když se zmocnily města Gharjan. Když byly nalezeny, zahájilo se ve Washingtonu vyšetřování.

Francie ve středu přiznala, že tyto střely patří jí. „Tyto zbraně sloužily ochraně sil podnikajících zpravodajské a protiteroristické operace,“ uvedlo francouzské ministerstvo obrany s tím, že střely jsou „poškozené a nepoužitelné. Podle něj byly „dočasně uloženy do skladu před svou likvidací“.

Francie současně popřela, že by porušila embargo na dovoz zbraní do Libye, který platí od roku 2011. Paříž je podezřívána, že Haftara podporuje stejně jako Egypt. Za Farrádžem stojící milice podporuje Turecko, které embargo na dodávky zbraní porušuje. Milicím dodalo obrněná vozidla Kipri a drony Bayraktar TB2, které mohou nosit bomby i rakety. Haftarovým silám se jeden tento startující dron podařilo zničit pří útoku na letiště Mitiga u Tripolisu. Vládní síly dostaly nejméně tři tyto drony. [celá zpráva].

