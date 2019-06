Novinky, ČTK

Trump sice na tiskové konferenci Putinovi hrozil, když mu při odpovědi na dotaz, zda se věnovali otázce ruského vměšování do amerických voleb, říkal „Nevměšujte se do voleb, pane prezidente, prosím, nevměšujte se do voleb“, ale bylo to v žertu.

Ruský prezident se při tom na amerického usmíval. Není však jasné, zda se o tomto tématu skutečně bavili, podotkl server Politico.

Trump žertoval i o novinářích: „Vyhněte se jim. Fake news (falešné, manipulativní zprávy) je skvělý termín, že? Vy s tím v Rusku nemáte problém, ale my ano.“

„My ho máme taky. Je to stejné,“ dodal Putin.

Pozvání pro Trumpa na Rudé náměstí

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov po schůzce uvedl, že do Bílého domu bude posláno oficiální pozvání, aby se Trump 9. května 2020 zúčastnil přehlídky na Rudém náměstí.

„Skutečně Putin pozval Trumpa na oslavy 75. výročí ukončení druhé světové války a Trump reagoval pozitivně. Řekl, že počká na oficiální pozvání,” uvedl Peskov s tím, že pozvání bude odesláno brzy.

Jednání o bezpečnosti a obchodu

„Oba státníci se shodli, že zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem je zájmem obou zemí i celého světa,” stojí v prohlášení, které po jednání podle agentury TASS zveřejnil Bílý dům. Podle agentury Kjódó se oba prezidenti dohodli, že budou pokračovat v jednáních o kontrole zbrojení. Trump přitom prohlásil, že nový kontrolní režim musí zahrnovat Čínu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov upřesnil, že oba prezidenti jednali během schůzky dlouhé skoro půldruhé hodiny i o odzbrojení a Sýrii. „Hovořili o mezinárodních záležitostech, o Sýrii, o dění v Idlibu, hovořili v této souvislosti o Turecku, hovořili i o Číně a o otázkách odzbrojení, o otázkách strategické stability.

„Časové omezení neumožnilo hlubokou výměnu názorů k tématům, kterých se dotkli,“ řekl Peskov. Dodal, že hovořili „o úrovni dvoustranných tržně-ekonomických vztahů, které v žádném případě nedopovídají potenciálu obou zemí.“

Americký prezident Donald Trump podává ruku ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Nadnesené otázky mají do hloubi projednat příslušné resorty: ministři zahraničí Sergej Lavrov a Mike Pompeo a také ruský vicepremiér Anton Siluanov a americký ministr financí Steven Mnuchin.

Podle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova byla na schůzce velmi dobrá atmosféra a nálada. Oba vůdci se podle něj shodli, že situace okolo Íránu je napjatá, ale chtějí ji vyřešit diplomaticky.

Pokud jde o strategickou situaci a vztahy obou velmocí, oba prezidenti podle Lavrova vybídli zdržet se kroků, které by mohly vyprovokovat závody ve zbrojení. Obě strany také chápou, že USA a Rusko potřebují spolupracovat.