Podle soudních dokumentů chtěla žena finančně poškodit jahodovou farmu, kde pracovala jako kontrolorka, uvedla BBC. Žena si prý již dříve stěžovala na pracovní podmínky.

„Předložený případ je motivován záští nebo mstou,“ uvedla soudkyně. „Několik měsíců dávala jehly do ovoce,“ dodala.

Detektiv John Walker řekl listu Eveneing Standard, že padesátiletá My Ut Trinh, která utekla před dvaceti lety na loďce z Vietnamu do Austrálie a dostala občanství, pracovala na jahodové farmě v Caboolture nedaleko Brisbane. Byla dozorčí na farmě Berrylicoius. Právě z této farmy pocházela většina jahod s jehlami. Jehly do jahod píchala mezi 2. a 5. zářím. Zatčena byla v neděli. [celá zpráva]

Na jedné z jehel nalezené v jahodě ve státě Victoria, byly stopy její DNA. Zatím ale není jasné, kolik jehel skutečně do jahod napíchala. Policie dostala informace o 230 případech jehel v ovoci, z nichž 15 jich bylo falešných. Část z nich pak připadla na lidi, kteří se nechali kauzou inspirovat. Jeden z napodobovatelů byl zadržen, jednalo se o nezletilého chlapce. [celá zpráva]

Tuny jahod zničeny



Police uvedla v pondělí, že vyšetřování „zdaleka neskončilo“. Kvůli jehlám byly zničeny tuny jahod.

První případy se objevily v Queenslandu, kde jich bylo nejvíce, a jeden člověk tam byl po požití jahod převezen do nemocnice. Další případy se pak objevily i ve státě Victoria.

Kauza výrazně poškodila celé odvětví, které v Queenslandu ročně generuje 130 milionů australských dolarů (2,52 miliardy korun). Jahody se tam pěstují na 600 hektarech, uvedlo tamní ministerstvo zemědělství.

Žena zůstane ve vazbě do 22. listopadu, i když podle obhájce není nebezpečí, že by utekla. Žalobci se postavili proti návrhu pustit ženu na kauci, protože by se mohla dočkat msty ze strany společnosti. Roneyová dodala, že o kauci se nebude jednat, dokud nebude o případu známo více, zejména kolik případů připadá na podezřelou.

Žena je obviněna ze sedmi trestných činů a mohla by být odsouzena až na deset let. Zatím není jasné, zda se proti některému z obvinění odvolá.