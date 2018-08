Konec sankcí? Až nám Rusové vyjdou vstříc, zní z USA

Zrušení alespoň části protiruských sankcí by americký prezident Donald Trump zvážil jen v případě, že by Moskva nabídla vstřícné kroky – například na Ukrajině nebo v Sýrii. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s agenturou Reuters.