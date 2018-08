Novinky

Podle jednoho ze čtyř zástupců Tálibánu se jednání konalo „v přátelské atmosféře“ a „přineslo velmi pozitivní signály“.

„Nemůžete to nazývat mírovými rozhovory,“ upozornil zástupce Tálibánu, „Je to řada úvodní formálních a smysluplných rozhovorů,“ dodal a upřesnil, co schůzka přinesla: „Souhlasili jsme, že se brzo zase setkáme a vyřešíme afghánský konflikt pomocí dialogu.“

Schůzka byla průlomová, americkou delegaci vedla Alice Wellsová, která je na ministerstvu zahraničí tajemnicí Úřadu po záležitosti Jižní a Střední Asie. Poprvé po sedmi letech s představiteli Tálibánu jednal přímo představitel americké administrativy.

Nebyla to však první schůzka mezi Američany a zástupci Tálibánu. Během posledních devíti měsíců se konala tři setkání v Dauhá vedená americkým plukovníkem ve výslužbě Chrisem Kolendou a bývalou americkou velvyslankyní v Tunisku a expertkou na Pákistán Robinou Raphelovou, která už v devadesátých letech pomohla navázat vztahy USA s Tálibánem poté, co ovládl Kábul,“ uvedl ve čtvrtek server Defence One. Kolenda nyní slouží na ministerstvu obrany jako poradce pro otázky Afghánistánu a Pákistánu.

Podrobnosti o iniciativě Raphelové a Kolendy uvedl server The Daily Beast. V listopadu otevřeli v Dauhá kanál pro jednání, přičemž si Kolenda všiml, že zájem tálibů o jednání byl mnohem větší než v roce 2011. Před sedmi lety se účastnil jiného amerického pokusu dojednat mír v Afghánistánu, který však selhal.

„Byli jsme schopni energicky změnit jejich úhel pohledu a neakceptovat pouze to, co nám Tálibán řekl,“ uvedl Kolenda k jednáním. Tvrdil, že by tálibové byli dokonce ochotni se smířit s přítomností zahraničních vojenských sil, i když to oficiálně popírají: „Řekli, že pokud by po politickém usmíření v Afghánistánu chtěla vláda, jíž by byli součástí, aby afghánské bezpečnostní síly cvičily mezinárodní síly, Tálibán by s tím mohl být srozuměn, protože by se na rozhodnutí podílel.“

Kolenda s Raphelovou byli také v Kábulu, ale aktuální schůzky se neúčastnil žádný zástupce afghánské vlády, která letos opakovaně marně nabízela Tálibánu jednání. Představitel Tálibánu uvedl, že se jednání konala bez zástupců afghánské vlády na přání Tálibánu.

Příslušníci Islámského při odevzdávání zbraní v provincii Džúzdžán

FOTO: Reuters

Tálibán bojuje proti IS

Tálibán současně slaví úspěchy v boji s Islámským státem na území Afghánistánu. Podle středeční zprávy listu The New York Times se 200 až 250 bojovníků Islámského státu po dvoudenní bitvě s Tálibánem vzdalo vládním silám a složili zbraně. Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid uvedl: „Zlo Daíš (arabský akronym Islámského státu) bylo zcela zlikvidováno a lidé v provincii Džúzdžán byli osvobozeni (a zbaveni) utrpení.“

Provincie Juzján (Džúzdžán)

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Poté, co se poslední noc vzdalo 200 bojovníků IS v okrese Darzáb byli bojovníci Daíše na severu zlikvidováni,“ uvedl na Facebooku mluvčí afghánských speciálních sil Ahmad Džávid Sálim.

Příslušníci IS poté, co odevzdali zbraně v provincii Džúzdžán

FOTO: Reuters

Podle tajemníka policejního šéfa v Džúzdžánu se vzdalo 128 bojovníků IS Tálibánu, přičemž jich šest padlo. Tálibán ztratil osm mužů.

Ofenzívu proti IS zahájil Tálibán na severu země před několika týdny a koncem července jeho úsilí ocenil vrchní velitel amerických jednotek v Afghánistánu John Nicholson: „Jdeme naplno po IS. A zaznamenali jsme, že i Tálibán bojuje s IS. My ho v tom povzbuzujeme, protože IS je potřena zničit.“

Provincie Nangarhár

FOTO: David Ryneš, Novinky

Hlavní základnou IS v Afghánistánu je jižní provincie Nangarhár, kde má přes 2000 mužů.