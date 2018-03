Na videu jsou většinou jen hrubé záběry, některé jsou pořízené kamerou, kterou zřejmě měl na přilbě jeden z padlých Američanů. Zveřejněno bylo na síti Telegram.

Video začíná tím, jak bojovníci skupiny Džamát Nusra al Islám al Muslimin (JNIM), která byla napojená na Al-Káidu, slibují věrnost samozvanému chalífovi Islámského státu abú Bakrovi Bagdádímu. O tom, že skupina přešla k IS, se v posledním měsíci spekulovalo, ale dosud to nebylo potvrzeno.

#ISIS released the video of #Niger ambush on Green Berets last year. This is only part of the footage pic.twitter.com/RSof0B5E4K