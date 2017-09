„O víkendu Trump prohlásil, že tu už naše vedení dlouho nebude a vyhlásil naší zemi válku. Ve světle vyhlášení války má nejvyšší velení Korejské lidově demokratické republiky na stole všechny možnosti,“ řekl šéf diplomacie KLDR novinářům, které oslovil v New Yorku.

Pchjongjang podle něj může například sestřelit americká letadla v oblasti korejského poloostrova, která budou v neutrálním vzdušném prostoru.

„Od té doby, co nám Spojené státy vyhlásily válku, máme veškeré právo podniknout všechna obranná opatření včetně sestřelení amerických strategických bombardérů,” varoval Ri Jong-ho.

Mluvčí Bílého domu nechtěl vyjádření severokorejského šéfa diplomacie komentovat.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!