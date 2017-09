„Není dál potřeba, aby vedle nás existovalo Japonsko,“ uvedl výbor. Vzápětí popsal způsob, jak by se toho mělo dosáhnout: „Čtyři ostrovy ze souostroví by měly být potopeny do moře jadernými bombami čučche.” Čučche je oficiální státní ideologie Severní Koreje, která staví na maximální nezávislosti ve všech oblastech a ultranacionalismu majícímu blízko až k ideji nadřazenosti.

Tajemník japonské vlády Jošihide Suga označil severokorejské výroky za „extrémně provokativní“.

„Jestliže se Severní Korea bude držet stávajícího kurzu, bude stále izolovanější od světa,“ dodal Suga. Zdůraznil, že mezinárodní společenství musí pomocí nově přijatých sankcí zesílit tlak na Severní Koreu, takže změní svou politiku. [celá zpráva]

Zatím ale sankce na postoji KLDR nic nezměnily a navzdory nim země vybudovala mohutné jaderné a raketové síly.

Právě úspěšnými testy se oháněl mluvčí severokorejského mírového výboru. Podle jeho slov by se měli potýkat s tvrdým úderem ti, „kteří ještě nepochopili sílu KLDR po odpálení jejich mezikontinentální balistické rakety přes Japonsko”.

Lidé v Tokiu sledují mimořádné zprávy o vypálení severokorejské rakety.

FOTO: Shizuo Kambayashi, ČTK/AP

Severní Korea vypálila 28. srpna balistickou raketu Hwasong-12, která přeletěla Japonsko, když se pohybovala nad jižní částí nejsevernějšího ostrova Hokkaidó, a dopadla 2700 km od místa startu. [celá zpráva]

O několik dní později, 3. září, otestovala KLDR vodíkovou bombu. Ta měla podle posledních odhadů sílu čtvrt megatuny. [celá zpráva]

Odhadovaný dostřel severokorejských raket

FOTO: David Ryneš, Novinky

Severní Korea pohrozila Japonsku krátce poté, co Pchjongjang navštívil nezávislý japonský poslanec Antonio Inoki a po návratu řekl, že několik poslanců vládní Liberálně demokratické strany (LDP) zvažuje návštěvu KLDR: „V LDP jsou nějací lidé, kteří hledají dialog.“ Bláhově dodal, že se „aktuálně mění atmosféra“.