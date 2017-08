Milice v Libyi začaly bránit migrantům v cestě do Evropy, prý jim zaplatila Itálie

Příliv migrantů do Itálie za poslední dva měsíce dramaticky polevil. A zřejmě to není jen dohodou, kterou uzavřela italská vláda s nevládními organizacemi, které na moři migranty vyzvedávají. Agentura AP a server Middle East Eye uvedly, že libyjská vláda s podporou Itálie platí libyjským milicím za to, že migranty zadržují. Kritici mluví o nebezpečné podpoře těchto milic, mezi nimiž působí i Islámský stát.