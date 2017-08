Monacová se svou kamarádkou v době útoku na La Ramble nakupovala v jednom z obchodů na Katalánském náměstí (Plaza de Cataluña), kde známý bulvár vedoucí až k přístavu začíná. Ve čtvrtek v podvečer na něj najel útočník dodávkou a zabil zde 13 lidí a přes sto zranil. Podle policie je pachatel stále na útěku. [celá zpráva]

Australanka prozradila, že se nacházela uvnitř obchodu Urban Outfitters. Všichni návštěvníci si prý museli lehnout na zem a vzdálit se od oken. Odejít mohli, až když se situace uklidnila. Cestou do hotelů či ubytoven se pak museli vyhnout ulicím, které policie uzavřela. To nebylo snadné, jelikož uzavřeno bylo široké okolí útoku.

Za poslední tři měsíce to bylo již její třetí bezprostřední setkání s terorismem. V červnu uvázla v londýnském metru poté, co teroristé najeli do davu lidí na mostě London Bridge a následně na místě Borough Market bodali kolemjdoucí [celá zpráva].

Jen několik dní poté se procházela poblíž katedrály Notre-Dame v Paříži, když přímo před katedrálou muž zaútočil na policisty s kladivem [celá zpráva].

I přes své zážitky s útoky se však mladá Australanka nehodlá cestování vzdát. „Nemám pocit, že bych chtěla jet domů. Ať už to udělal kdokoliv, nechci ho nechat vyhrát. Zůstanu tady a navštívím všechna místa, která jsem chtěla vidět,“ řekla do melbournského rádia 3AW. „Musím se s tím vyrovnat a pokračovat dál. Jsem si jistá, že mi maminka řekne, abych ihned přijela domů. Cestovat ale nepřestanu,“ dodala.