Zázrak v Itálii? Vesnice uprostřed epicentra pandemie nemá nakažené

Malá obec Ferrera Erbognone leží v provincii Pavia v oblasti Lombardie. Žije zde zhruba 1140 obyvatel, většině je přes šedesát let. Patří tedy k nejohroženější skupině pro nákazu koronavirem SARS-CoV-2.

„Možná máme nějaké protilátky, jinak pro to nemám vysvětlení. Žijeme úplně normálně jako kdykoliv před tím. Chodíme běžně ven,“ popisuje situaci jedna žena na ulici.

„Jedině testy zjistíme, zda lidé přišli s koronavirem do styku, jakým způsobem a zda prodělali nákazu. Později to bude důležité pro studie k vývoji protilátek. Ale to bude ještě nějakou dobu trvat,“ dodal.