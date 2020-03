Vláda ohlašuje uzavření obchodů a restaurací

Přehledně, co se nesmí a odkdy: Souhrn opatření vlády proti šíření koronaviru

Přehledně, co se nesmí a odkdy: Souhrn opatření vlády proti šíření koronaviru Koronavirus

Lidé si od soboty nenakoupí zboží ani v tržnicích a na tržištích. Maloobchodní prodej na těchto místech kabinet také již dříve zakázal. K zařízením, na které se omezení vztahuje, patří pražská tržnice Sapa. Lidé nebudou moci ani do heren a kasin.

Obchody a restaurace vláda zavřela podle nynějšího usnesení do úterý 24. března do 06:00. Restaurace se měly podle dřívějšího verdiktu zavírat vždy jen mezi 20:00 a 06:00. Podle čerstvého rozhodnutí tedy budou zavřené zcela. Zákaz se ale nevztahuje na prodej mimo provozovny, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, píše se v usnesení.