Varování z Číny: Každý třetí pozitivně testovaný je tichý přenašeč bez příznaků

Data z Číny naznačují, že by celkové množství nakažených mohlo být kvůli „tichým přenašečům” znatelně vyšší. Podle oné zprávy bylo v Číně jen do konce února pozitivně otestováno na nákazu Covid-19 více než 43 000 osob, které neměly žádné příznaky. Tyto osoby skončily v karanténě, ale v rámci tamějšího systému sčítání nebyly započítány do celkového počtu nakažených, který v té době činil zhruba 80 000.