V New Yorku pacientům s koronavirem podávají vysoké dávky vitaminu C

Lékaři napříč New Yorkem pacientům na jednotkách intenzivní péče nitrožilně podávají dávky vitaminu C, které by měly pomoci v boji s nákazou novým koronavirem.

Weber, jenž je pneumologickým specialistou, svým pacientům na jednotce intenzivní péče okamžitě podává dávku 1500 miligramů vitaminu C, další dávky jsou poté opakovány třikrát až čtyřikrát denně. Každá z nich je přitom až 16krát vyšší, než je doporučená denní dávka vitaminu C pro dospělého člověka.

Weber v rozhovoru uvedl, že takový postup je založen na experimentálních léčbách onemocnění COVID-19 v Číně, kde v polovině února proběhla klinická studie účinnosti nitrožilního podávání vitaminu C pacientům s koronavirem.

„Pacienti, kterým byl vitamin C podáván, na tom byli lépe než ostatní. Obrovsky to pomáhá, ale moc se o tom nemluví, protože obyčejný vitamin C nezní tak zajímavě,” uvedl Weber.

„Vitamin C je proti koronaviru hojně využíván, záleží však na podávaném množství, které určuje lékař,” řekl Jason Molinet, mluvčí společnosti Northwell Health. Ta v New Yorku provozuje 23 nemocnic, v nichž se léčí zhruba 700 pacientů nakažených novým koronavirem. Kolika z nich je podáván v rámci léčby vitamin C, ovšem mluvčí neupřesnil.