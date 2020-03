V Česku se objevily první rouškomaty

Veškerý výtěžek půjde rovnoměrně na účty místních charitativních organizací Charita Vyškov, Adra Vyškov a Piafa Vyškov. „Peníze použijeme třeba na nákup dezinfekce, rukavic nebo respirátorů pro potřebné. Pokud by se vybrala větší částka, pomohlo by nám to financovat i rozvoz nákupů do vzdálenějších obcí,“ sdělila ředitelka Charity Vyškov Zdeňka Horáková.