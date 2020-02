Tajemník íránského ministra zdravotnictví má koronavirus. Na tiskovce nevypadal dobře

Mezi nakaženými je také poslanec za Teherán Mahmúd Sádeghí. „Mám pozitivní test na koronavirus... Nezbylo mi moc naděje, že můj život na tomto světě bude pokračovat,“ napsal na Twitteru podle ČTK. Zároveň vyzval šéfa íránské justice, aby propustil politické vězně a zabránil tak, že se nakazí. Během trvání nákazy by podle něho měli dostat možnost být se svými rodinami.

Z Íránu se koronavirus rozšířil do dalších zemí – Iráku, Libanonu, Ománu, Bahrajnu a Kuvajtu. Turecko dalo do karantény všech 132 lidí na palubě letadla Turkish Airlines, které letělo do Ankary z Teheránu.