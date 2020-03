Starají se o nejrizikovější klienty, pandemický plán na sociální služby prý ale nepamatuje

„Plány zahrnují zdravotníky a zdravotnická zařízení, podle současných zákonů jsou sociální služby mimo. Proto jsme se obrátili na ministra zdravotnictví, aby ve všech opatřeních a v případě aktualizace plánu zařadil sociální služby naroveň služeb zdravotnických,“ uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Hořecký. Hlavním důvodem je to, že v sociálních ústavech se nachází nejrizikovější skupina lidí, u kterých by mohlo mít nakažení koronavirem tragické důsledky. Onou skupinou jsou hlavně senioři a lidé s nějakým přidruženým onemocněním.

V Česku se podle Hořeckého v současnosti nachází v ústavech 65 tisíc seniorů, v domácnostech, kam za nimi chodí pracovníci pečovatelské služby, jich je pak dalších zhruba sto tisíc lidí nad 80 let.

Prymula: Senioři by měli zůstávat doma, do Itálie radši nejezděte

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula krok asociace uvítal. Dodal, že ministerstvo zdravotnictví vydalo sice nejrůznější doporučení, ale není schopno vydat centrálně dokumenty pro celou republiku. Každý resort by si tak podle něj měl dokumenty dále rozpracovat, a přenést je na jejich podřízené instituce.

Na APSS se v posledních týdnech hojně obracejí poskytovatelé sociální péče s dotazy, jak se zachovat při výskytu či jak řešit personálně situaci, kdyby se celé zařízení ocitlo v karanténě. Proto asociace vydala patnáctistránkový návod, jak by měli poskytovatelé sociálních služeb postupovat. Například pečovatelka, která přijde za seniorním klientem domů a uvidí už mezi dveřmi, že je nějak nemocný, neměla by do domu vstupovat, a naopak kontaktovat hygieniky a celou situaci s nimi probrat.