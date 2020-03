Prymula: Pokud to nezabere, budeme přísnější

Řekl jste, že jsme přibližně osmnáct dní za Itálií. Máme šanci se italskému scénáři vyhnout, když budeme zodpovědní?

Doufám, že ano, a proto ta opatření děláme. Itálie nedělala nic. Věřím tomu, že jsme schopni se od té křivky odchýlit už za sedm dní. Pokud se virus bude dál šířit, budou muset přijít přísnější opatření.

Nouzový stav v ČR - co zůstává otevřené Foto: Novinky

Jaká?

Pokud by do týdne nebo do dvou nebyl vidět efekt, musíme ta opatření přitvrdit v tom smyslu, že bychom se podobali některým asijským zemím. Přicházelo by v úvahu zavření velkých supermarketů. Ty jsou pro nás velký problém. Jak jsme omezili školní docházku, někteří mladí jedinci do nich směřují a pohybují se tam. Chceme to udělat tak, aby to bylo opravdu jen centrum pro nákup potravin, drogerie, případně léků, ale aby tam nebyly otevřené prostory, kde se bude mládež, případně starší lidé, zdržovat.

Co Itálie podcenila?

Šíření viru bylo lavinovité, to se ale může stát v každé zemi. Objevily se tam případy lidí, kteří vysoce vylučovali virus do okolí. Například pacient, kterého v nemocnici léčili na obyčejnou chřipku a nevěděli, že má koronavirus, a on to do té nemocnice intenzivně zanesl. Poté se nemoc přenesla do komunity seniorů.

Itálie vůbec nebyla připravena na léčbu, například co se týče počtu plicních ventilátorů, jsou na tom třikrát až čtyřikrát hůř než Česká republika.

Německá kancléřka Merkelová varovala, že se koronavirem může nakazit až sedmdesát procent Němců. Platí taková čísla i pro ČR?

Neplatí ani pro Německo, je to velmi přehnaný model. Málokterá choroba má tak vysoké procento nakažlivosti. Na výletní lodi Jokohama, kde byly pro šíření viru ideální podmínky, se nakazilo asi dvacet procent lidí a v přirozeném prostředí, kde má virus bariéry, to bude ještě méně.

Sám jste v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že „hyperdemokracie“ v ČR nesvědčí efektivní kontrole epidemie. Totalitní režimy se tedy s nákazou umí vypořádat lépe?

To určitě ano, my nejsme zvyklí, že nám někdo nařídí, abychom nikam nechodili. Řada Čechů navíc opatření obchází. Jsou to lidé, co se snažili dojet do ČR o pět hodin dřív, aby nemuseli do karantény. Tím ale ošálím jen sama sebe a budu roznášet onemocnění. Nebo kina, která schválně snižovala prodej lístků na sto. Je třeba pochopit, že skutečně jde o to, abychom se nezdržovali ve větších skupinách. Koronavirus se šíří skutečně dramaticky, pokud mu v tom není bráněno.

Jaká je situace s lékem, který vyvíjí americká společnost Gilead, a který by mohli někteří pacienti v ČR v případě potřeby dostat?

Jeho výzkum stále probíhá a v květnu by měly být výsledky. Dostali jsme nabídku, že když bude pacient splňovat kritéria, můžeme požádat výrobce, který po vyhodnocení pošle dávku. Je třeba říci, že by to rozhodně nebylo pro všechny pacienty, jen výjimečně, pokud by byl pacient opravdu v závažném stavu, a muselo by to probíhat v experimentálním módu.

Stále platí, že žádný z českých pacientů není doposud vyléčen?

Nikdo se nevyléčil. Museli by mít negativní test na koronavirus dvakrát po sobě v průběhu minimálně 24 hodin, ale ideálně 48 hodin. A to se ještě u žádného z Čechů nestalo.

Podle některých zpráv není stále jisté, jestli si vůbec lidský organismus dokáže na koronavirus vytvořit imunitu. Nemohou se i vyléčení pacienti nakazit znovu?

Je to spíš otázka reinfekce jako takové. Po léčbě virus buď vymizí úplně, nebo v organismu zůstane, ale je špatně detekovaný. V takovém případě se tato nemoc může znovu objevit.

Opatření probíhají kaskádovitě, tedy postupně. Neděláte to také proto, aby si lidé lépe zvykli?

Ne, není to postupné zvykání. Snažíme se udělat opatření, která jsou nezbytně nutná. Současně víme, že spousta opatření najednou citelně ovlivní ekonomiku, budou obrovské ztráty. Také musíme reagovat na okolní země, bez nich to nejde vyhrát. Představte si, že bychom se u nás koronaviru úplně zbavili, ale zároveň bychom byli jedinou vyléčenou zemí v Evropě. To bychom si vůbec nepomohli, museli bychom nechat zavřené hranice.

Matematik Adam Kucharski řekl, že smrtnost na koronavirus bude zřejmě menší, než se uvádí, protože u mnoha lidí infekce propukne, aniž by si jí všimli.

Není úplně jasné, jaké je procento osob, u kterých to skutečně proběhne takto mírnou formou. Technická smrtnost bude zřejmě nižší, ale my ji vztahujeme k počtu detekovaných osob v systému. Snažíme se, aby smrtnost nebyla tři nebo šest procent jako v jiných zemích, ale třeba jen 0,5 procenta, s tím už se dá žít.

Máte představu, kolik osob v ČR může mít koronavirus a neví o tom?

To je velmi těžko odhalit. Stínová část, tedy lidé, kteří sice jsou nakažení, ale nemají žádné klinické příznaky, bude nepochybně pár desítek, možná stovek lidí.

Poslední dny jsou velmi náročné, jednáte od rána do noci. Vy sám se nakažení koronavirem nebojíte?