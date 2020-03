Prymula pro Právo: Bude-li se karanténa obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení

Je zřejmé, že křivku růstu nakažených nelze oploštit během deseti dnů. Musíme doufat, že se nám ji podaří zploštit během měsíce a pak začne klesat. Je to běh na delší trať a nikdo nemůže očekávat, že to zvládneme za týden. Koronavirus se chová skutečně zákeřně.

Scénářů je celá řada a je to matematicky modelováno do velkých detailů. V tuto chvíli nejvíc záleží na dodržování opatření. Pokud budou ignorována, nemáme šanci růst nákazy zastavit. Pokud se nám ale nepodaří křivku zploštit do čtrnácti dnů, je zvažován scénář, o kterém se dnes hovoří v Bavorsku, a sice úplný zákaz vycházení.

Ještě není jisté, jak to bude realizovat Bavorsko, ale země by byla na dva týdny úplně umrtvena. Zřejmě by se jednalo o naprosté omezení pohybu s výjimkou kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál. Ale doufám, že k takovému opatření nebudeme muset přikročit.