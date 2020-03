Pandemie koronaviru může trvat dva roky, varoval německý vědec

„Předpokládáme a řekli jsme to vícekrát, že od této chvíle to potrvá dva roky, než pandemie zmizí ze světa. Víme, že pandemie probíhají ve vlnách. Ale jak rychlé budou ty vlny a kdy se na světě nakazí 60 až 70 procent lidí, to může trvat roky. Bude záležet na tom, kdy budeme moci použít vakcínu,” řekl Wieler.