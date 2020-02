Ochranné pomůcky a roušky míří zatím jen do nemocnic

V posledních dnech sehnali lidé roušky a dezinfekci, alkoholové či antibakteriální gely, vesměs už jen jako podpultovku. Nyní to vypadá, že nebudou vůbec. Toto zboží by se mělo vrátit na pulty obchodů až poté, co nemocnice doplní své zásoby. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) to odhaduje na dny, maximálně týdny.