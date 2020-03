Obchody zaplnili důchodci, parkoviště zase žigulíky, stodvacítky i trabanty

Vláda ve středu nařídila, že obchody s potravinami, ale také drogerie, lékárny a pošty, budou mezi 10. a 12. hodinou vyhrazeny pro nakupující starší 65 let. Neznamená to, že by si senioři nemohli nakoupit v jiné denní době, do obchodů mohou, kdy se jim zachce, ale v daných hodinách je u toho nebudou rušit mladší zákazníci.

V Pardubicích po nabídce vyhrazené nákupní doby vděčně sáhly stovky důchodců Znát to bylo už na parkovišti, kde se v neobvyklém množství objevily žigulíky, škodovky stodvacítky, a dokonce i několik trabantů.

Rozhlas už před desátou začal upozorňovat mladší nakupující, aby dokončili své nákupy, ale poměr ve prospěch seniorů se začal měnit až kolem půl jedenácté. U vchodu do nákupní zóny nikdo nakupující nekontroloval. Mladších lidí za vozíky bylo stále dost, ale většinou jako doprovod rodičům a prarodičům.

Královéhradecký Kaufland vzali senioři útokem

Doslova seniorské invazi čelil ve čtvrtek dopoledne Kaufland v Hradci Králové, který po týdenním půstu zažil klasickou nákupní horečku. Tradiční baštou důchodců, jediné v krajském městě, prošly od desáté hodiny do pravého poledne stovky, ne-li tisíce lidí nad 65 let, pro které byla nákupní dvouhodinovka prioritně vyhrazena. Mladší ročníky měly smůlu. Věk zákazníků kontrolovala ochranka.

Od 10 do 12 hod jsou obchody otevřené důchodcům Foto: Lucie Kándlová, Právo

„Nevím, zda toto opatření mající kromě jiného ochránit důchodce před nákazou, se nakonec nemine účinkem, a šíření koronaviru naopak pomůže. Obvykle je tady v čase současných mimořádných opatření proti nákaze během dne najednou tak pár desítek zákazníků. Nyní jich prodejnu zaplnily stovky. Senioři mohou přijít i mimo jim vyhrazený čas, zakázat to nelze a nakoupí si určitě ve větším klidu ve skoro prázdném supermarketu,“ konstatovala jedna z pracovnic královéhradeckého Kauflandu.

Budu mít klid aspoň týden, doufá pražská důchodkyně

Před supermarketem Lidl v pražských Strašnicích se kolem desáté hodiny davy seniorů nad 65 let rozhodně nesrocovaly. Lidé chodili průběžně, ti starší nakupovali v klidu i dříve dopoledne, dovnitř po desáté hodině ostraha nikoho mladšího nepustila. „Jen nad 65 let,“ zastavil lámanou češtinou muž z bezpečnostní služby mladší ženu. Takže si vzala jen leták na příští týden a vrátila se do auta.

Žádáme zákazníky mladší 65 let, aby dokončili nákup a opustili prodejnu

V Bille nedaleko stanice metra Strašnická v Praze 10 se s nákupními vozíky do obchodu dostaly v pohodě i evidentně mladší ročníky. Ve dveřích nikdo nehlídal.

Někteří důchodci z obchodu odjížděli s taškami na kolečkách tak naditými, že je pomalu ani neuvezli. „Doufám, že budu mít pokoj aspoň na týden,“ svěřila se Právu paní Jarmila z nedalekého činžáků. „Já se docela bojím mezi lidi,“ krčila rameny.

Mladík měl zrovna vycházky, nepořídil

V deset hodin dopoledne přišly nakupovat desítky seniorů také do supermarketu v českobudějovické části Suché Vrbné. Hned u vstupu stála prodavačka v roušce a mladší ročníky do obchodu vůbec nepustila. A to ani mladíka, který tvrdil, že je nemocný a má vycházky pouze od deseti do dvanácti hodin. „Já vás ale pustit nemohu, musíte si vycházky zřejmě zařídit u lékaře jinak,“ řekla mladíkovi prodavačka. Ten pokyn respektoval a odešel.

Penny Market Kravaře na Opavsku Foto: Aleš Honus, Právo

Na obchodech v Mladé Boleslavi se objevily cedule, které na toto opatření upozorňují a uvnitř to hlásí interní rozhlas. „Žádáme zákazníky mladší 65 let, aby dokončili nákup a opustili prodejnu,“ znělo v mladoboleslavském Kauflandu před 10. hodinou. V 10 hodin se k turniketům u vstupu postavili dva členové ochranky a od pohledem lustrovali zákazníky a odhadovali jejich věk. Už od prvních minut po platnosti nařízení to vypadalo, že s omezením mladší lidé počítají a skutečně do útrob prodejny mířily v drtivé většině senioři. Kdo vypadal mladší, toho ochranka otáčela a posílala ven.

Smí se vůbec ptát na věk?

Nové opatření vlády přineslo do mnohých prodejen v Jihlavě ještě větší prázdno, než jaké se dostavilo s výrazným omezením života obecně.

„Normálně sem v tuto dobu chodí aspoň lidi pro svačiny či malé obědy, ale dneska jste první, kdo sem vkročil,“ říká prodavačka jednoho z obchodů s potravinami v centru horácké metropole. Vzápětí vstupují krátce po sobě dva lidé. Z otázky, zda jim bylo 65 let, mají legraci. Muž vytahuje občanský průkaz, prodavačka se děsí. „Tohle já nesmím, stačí mi odpověď,“ říká. „Jak mám poznat věk, když těm lidem většinu obličeje kryje rouška?“ ptá se.

Senioři možnost nákupů bez ostatních vítají

Mnohem méně zákazníků než obvykle, bylo ve čtvrtek kolem desáté hodiny dopoledne v některých obchodech v Lovosicích. Většinou šlo o seniory, kteří vítali možnost nakoupit si bez ostatních zákazníků mezi 10. a 12. hodinou. Někteří mladší ale o nařízení vlády nevěděli a po upozornění se u obchodu otáčeli.

„Jsme moc spokojení, že bylo takové opatření vládou zřízeno, protože je to pro naši věkovou skupinu důležité. Může to zachránit životy a zdraví nás starších. Určitě toho budeme využívat a v jinou dobu nebudeme vycházet,“ řekl Právu pár sedmdesátiletých seniorů před obchodem Penny.

Také v lékárnách vyhrazují dvě hodiny pouze pro seniory Foto: Aleš Honus, Právo

Mladší lidé obchod již před desátou hodinou opouštěli. „O opatření jsem věděla, potřebovala jsem nakoupit a stihla jsem to do deseti hodin,“ uvedla jedna z žen, která nakládala nákup z plného vozíku do kufru auta. „Já jsem byl na nákupu pro rodiče, kteří nyní již nikam nechodí. Vyhrazené hodiny pro seniory jsou dobrá věc. Líbilo se mi, že u vchodu do obchodu v 10 hodin prodavačky mladší lidi upozorňovaly, že je nyní vyhrazen jen seniorům,“ řekl Právu obyvatel Lovosic.

Více zákazníků bylo u obchodu dalšího z řetězců, i tam to byli v drtivé většině senioři. Někteří mladší zákazníci z obchodu vycházeli ještě dlouho po desáté hodině. „Asi jsem to trochu přetáhla, v obchodě se ale udělala fronta a rychleji to nešlo,“ řekla asi 30letá žena.

Na nařízení vlády, že jsou obchody vyhrazené mezi 10.00 až 12.00 pro lidi nad 65 let upozorňoval obyvatele městský rozhlas, stejně jako o povinnosti zakrývání úst a nosu rouškou, respirátorem, šátkem nebo šálou.

Vůbec jsem o tom nevěděla...

Velmi vážně vzali zřízení speciálních nákupních hodin pro seniory například v Kravařích na Opavsku, kde před Penny Marketem stála ochranka, která nepustila dovnitř nikoho, kdo vypadal příliš mladě. Nejvíce seniorů s rouškami se před prodejnou shromáždilo už krátce před desátou hodinou ranní, takže následně v obchodě vytvořili před pokladnami dlouhé fronty.

Senioři dorazili na nákup v rouškách Foto: Lucie Kándlová, Právo

„Dovnitř nesmíte, až do 12 hodin pouštíme pouze seniory,“ řekl člen ochranky mladé ženě s rouškou a mobilním telefonem v ruce, která se marně dožadovala vstupu do prodejny.

Naproti tomu v nedaleké prodejně Tempo nikdo vstup nehlídal a reportér Práva ještě deset minut po desáté hodině viděl v prodejně ženu středního věku se dvěma malými dětmi. „Vůbec jsem o žádném nařízení nevěděla. Tak zítra se polepším,“ řekla žena.

Do Lidlu v Olomouci zjevně mladší lidi nepouštěli

Do olomoucké prodejny Lidlu u finančního úřadu se od rána trousili lidé napříč věkovým spektrem. Od deseti hodin ale dovnitř pouštěli už jen občany starší.

„Doklady nekontrolujeme a rozhodně nikoho ani nelustrujeme. Řídíme se pohledem. Viditelně mladší lidi dovnitř nepouštíme,“ řekla Právu jedna z prodavaček, která spolu s pracovníkem tamní ostrahy prováděla kontrolu u vchodu do prodejny.

„Já to beru. Důchodci mají slabší imunitu, tak je třeba je chránit. Nechť nakupují ve vymezené době sami,“ prohlásil mladík, který u vchodu dopadl stejně. „Věděl jsem, že se mi to může stát. Dělám však v pizzerii, otvíráme ve 12 hodin, ledacos nám chybí, a tak jsem to zkusil. Nedá se svítit,“ dodal smířlivě.

Důchodci využívají vyhrazeného času pro nákup potravin Foto: Aleš Fuksa, Právo

Před vstupem do supermarketu Albert v suterénu plzeňského obchodního centra Plaza má po desáté dopoledne hlavní slovo ukrajinský pořízek, který tady působí jako ochranka. Lámanou češtinou se lidí, u nichž to není znát na první pohled, ptá na věk. Moc práce nemá, první zákazník sem přichází až pár minut po desáté. Občanky se nekontrolují, občas ji někdo ale vytáhne dobrovolně. „Já nejsem z Plzně, jen nutně potřebuji koupit hlávku zelí,“ argumentuje jakýsi čtyřicátník. Má smůlu, dovnitř se nedostane.