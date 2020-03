Mít otevřeno je za trest, naříkají květináři. Není za tím Babiš, o výjimku žádal svaz

Květináři na zákazníky čekají v těchto dnech marně. Epidemie koronaviru zrušila svatby, divadla a další velké akce, lidé nemohou na rande do restaurací či kaváren, roušky, dezinfekce a omezení pohybu romantice nesvědčí. Řezané kytky se někde neprodávají vůbec, jinde jen sporadicky na pohřby.

„Otevřeno máme jen v čase pohřebních obřadů. Nejlépe objednávky dva až tři dny předem. Také šiju roušky,” stojí na ceduli jednoho květinářství u Olšanských hřbitovů v Praze.

Někteří majitelé květinářství soudí, že mít otevřeno je nyní za trest, a pro Novinky se vyjádřili s podezřením, zda nešlo ze strany premiéra Andreje Babiše o naschvál s cílem nechat malá květinářství „vykrvácet”, a zničit tak konkurenci. Bojí se, že nebudou mít šanci získat kompenzace, na rozdíl od těch provozoven, kterým stát nařídil zavřít. Ty mohou mimo jiné žádat třeba odklad nájmů.

Podezření opírají o fakt, že fond Hartenberg ze svěřenských fondů Andreje Babiše loni koupil většinový podíl ve velké síti květinářství Flamengo s téměř dvěma stovkami prodejen.

„Bude to znít možná trochu morbidně, ale provoz v květinářstvích byl zachován kvůli potřebě květin na pohřbech, což samozřejmě nesouvisí pouze s úmrtími na koronavirus,” uvedla na dotaz Novinek k důvodům mluvčí vlády Jana Adamcová.

Ministerstvo průmyslu a obchodu poté upřesnilo, že o výjimku na počátku žádal cech květinářů.

„Ano, naše svazy vyjednaly tu výjimku. Není to Babišova pomsta, on to nevymyslel,” potvrdil Novinkám předseda Svazu květinářů a floristů ČR Jiří Horák.

Nezavděčíte se všem

„Teď je (normálně) nejvyšší odbyt, na jaře se musí zasít a podobně. Bylo to myšleno hlavně vůči našim pěstitelům květin. Nikoho jsme nenutili, aby měli otevřeno. Svaz vybojoval tu možnost. Když jsme o to žádali, tak jsme nevěděli, že bude karanténa a lidé přestanou mít zájem,” popsal.

Květinářství a zahrádkářské potřeby dostaly výjimku z plošného zavření obchodů mimo jiné proto, že od března do konce května se prodá 70 až 85 procent zboží za celý rok. Květiny na skladu dlouho nevydrží, co se neprodá, musí vyhodit. Svaz odhaduje, že kdyby bylo vše zavřené, pěstitelům by vznikly škody 10 až 15 milionů korun denně.

Prodejci květin mohou mít sice otevřeno, ale nikdo k nim nechodí Video: Novinky

„Nikdy se nezavděčíte všem, někteří nás proklínají,” dodal na otázku, zda žádat o výjimku nebyla chyba. Upozornil, že na malá květinářství to dopadá nejhůř, jinak jsou na tom zahradní centra, kde se celkem dobře prodávají zahradkářské potřeby. To byl mimo jiné prý jejich záměr, aby lidé „dělali na zahrádkách a nenahrnuli se všichni do obchoďáků s potravinami”.

Pro srovnání, třeba na sousedním Slovensku nejprve mohly zůstat otevřené pouze potraviny, drogerie a lékárny, nic víc. Až tento týden uvolnění rozšířili třeba na optiky, opravny kol a některé další provozovny.

V Česku došlo postupně také k určitému rozšíření, otevřeno mají galanterie, trafiky, PET shopy. Níže je seznam. Vláda nyní uvažuje například také o otevření kadeřnictví, kam by chodili zákazníci po jednom.