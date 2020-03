Málo roušek? V Liberci použijí i ubrusy z hejtmanského plesu

„Látka se pro obdobné účely používala i v minulosti a dá se opakovaně vyvařit. Není to samozřejmě úplně ideální pomůcka z pohledu koronaviru, ale je to minimálně určitá bariéra a je lepší chodit s něčím přes nos a ústa, než vůbec bez ničeho,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Krajský úřad už v předchozích dnech vyzval, aby se mu přihlásili obyvatelé, kteří by zvládli roušku ušít. „Ozvalo se spoustu firem, ale i velké množství maminek, které se snaží to, třeba jen po jednotkách nebo desítkách kusů, vyrábět, a my to budeme distribuovat,“ uvedl hejtman.