Lékař ze záchranky: Máme jednu ústenku na den, prý máme brát vitamíny

„Pak jsem se dozvěděl, že roušky opravdu nejsou a respirátory už vůbec ne. Prý to musíme zatím nějak vydržet. Veřejnost by měla ale vědět, že pokud budeme nemocní, tak spíš budeme roznášet nákazu mezi staré a nemocné osoby, protože to jsou ti, kteří nás volají, než abychom je zachraňovali,“ dodal lékař s tím, že se jedná sice o zkušenost jen z jedné záchranky, ale podobná situace prý může panovat i jinde.