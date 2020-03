Jak se učit s dětmi doma, když jsou školy dlouho zavřené

Situace se týká se všech žáků a studentů základních škol, ZŠ speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to veřejných i soukromých. Očekává se, že školy budou zavřené minimálně měsíc.

Domácí úkoly od školy

Jak se tedy starat o domácí vzdělávání? „Po dobu uzavření škol je možné zvolit tuto formu výuky: on-line zadávání domácích úkolů i procvičování učiva. Je na řediteli školy a učitelích, jakou formu a frekvenci kontaktů s žáky zvolí – mohou to být např. systémy na webu typu Bakalář,“ oznámilo ministerstvo školství (MŠMT) prostřednictvím své mluvčí Anety Lednové.

Měsíc bez školní výuky ještě nikoho nepohřbil v jeho dalším vývoji. Nakonec se možná prokáže, nakolik jsou děti schopné samostudia. Hana Marešová, učitelka a výchovná poradkyně

Rodiče by podle ředitelky ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem Marie Čápové měli dělat to, co v průběhu roku.

„Stále se zajímejte o domácí přípravu dětí. Každý den trochu počítejte (což platí od prvňáků až po deváťáky), napište s dětmi diktát, něco si společně přečtěte, hrajte si. Upevňujte znalosti dětí a opakujte probrané učivo. Učitelé jsou profesionálové a skluz v látce s žáky doženou. Žákům 2. stupně a středoškolákům dejte důvěru a odpovědnost,” shrnula pro Novinky.

Někteří učitelé podle ní v této situaci zkoušejí i webový seminář nebo výuku přes skupinu na Skypu.

Denní řád s přestávkami

„Samotní rodiče by hlavně neměli panikařit. Měsíc bez školní výuky ještě nikoho nepohřbil v jeho dalším vývoji. Nakonec se možná prokáže, nakolik jsou děti schopné samostudia a vlastní orientace v problému, nakolik si jsou schopné práci rozložit, či naopak úspěšně prokrastinovat,“ řekla Novinkám učitelka a výchovná poradkyně Hana Marešová z Křesťanského gymnázia v Praze-Hostivaři.

„Moje doporučení: chovat se trochu jako ve škole. Stanovit si denní řád, co chci a co splním. Podle mě by do programu dne měla být zahrnuta i aktivita typu čtení či zhlédnutí zajímavého dokumentu. A pokud bydlí nějaký spolužák vedle v domě nebo poblíž, není vůbec od věci učit se společně,“ pokračovala Marešová.

„Naše gymnázium přistoupilo k domácí výuce ve smyslu zadávání úkolů e-mailem, vyučující mohou pracovat z domova nebo ze školy. Myslím si, že je to i na dalších školách běžný postup,“ dodala.

Takovou praxi potvrdila Novinkám i náměstkyně ostravského primátora a zastupitelka Andrea Hoffmannová, která působila jako učitelka SŠ.

„Učitelé dali žákům domácí úkoly, komunikují s nimi on-line, a tudíž žáci mají k dispozici materiály pro samostudium. Některé firmy se také rozhodly školám a žákům poskytnout on-line platformy na vyučování zdarma (nakladatelství Fraus nabízí elektronické učebnice, společnost Scio poskytne školám výukové materiály). Existuje spousta dostupných aplikací na výuku jazyků, rodiče nic nepokazí ani tím, že dětem pustí dokumentární historické či přírodovědné pořady,“ uvedla.

Asi to bude hodně těžké, často té látce sama jen z učebnic nerozumím, ale snad to nějak půjde. žákyně 9. třídy

„My připravujeme kompletní převedení na on-line výuku. Naše ZŠ Amos zvažuje několik variant včetně využívání komunikačního a testového modulu školního systému EduPage,“ popsala místostarostka Psár Martina Běťáková s tím, že obec chystá na webu fórum, kde si budou moci obyvatelé sdílet nabídky a poptávky individuálního hlídání a doučování.

Co na to samotní žáci? „Asi to bude hodně těžké, často té látce sama jen z učebnic nerozumím, ale snad to nějak půjde,“ svěřila se Novinkám žákyně 9. třídy Vendula Svobodová. Více než pět hodin denně se samostudiu věnovat nechce – i to zní jako optimistický odhad.

Její sestra Nikola z 6. třídy se buďto „hlavně fláká“, nebo se snaží pořizovat zápisky i podle toho, co jim škola zadala. Jejich otec přiznává, že v případě potřeby jim sice rád pomůže, ale jinak už jsou poměrně samostatné.

Děti se učí doma. Foto: Novinky

Podle učitelky hudební výchovy na ZŠ Campanus na pražském Chodově Evy Kalinové je základem být v klidu. „Co se týká společné přípravy, tak zejména opakovat si, co už žák umí. Důležité je dodržovat přestávky, ať toho naráz děti nemají hodně – ve škole se také střídají nebo pracuji ve skupinách,“ zdůraznila.

Kalinová rovněž doporučuje zkusit učení zpestřit tím, že mohou samy děti místy „učit“ své rodiče. Ti menší si mohou „hrát na učitele“ i tak, že budou třeba učit svého plyšáka. A ti starší? U odbornějších předmětů lze využít kupříkladu práci s encyklopediemi.

Varianta videokonference

Co by ještě mohly školy žákům, potažmo rodičům nabídnout? Podle učitelky matematiky Markéty Soukupové ze Soukromé základní školy ERIZA v Mělníku se toho pro jejich žáky zase tolik nezmění.

„U nás to mají děti jednodušší v tom, že jsou vedeny k zodpovědnosti za vlastní vzdělání. Máme pro ně připraveny přehledy učiva a pracovní listy, které zajišťují upevnění a procvičení látky. Pracovní listy budou jen vypracovávat doma. Všechny materiály k výuce máme na webu a mají k nim přístup děti i rodiče,“ napsala Novinkám.

Děti se učí doma. Foto: Novinky

„Kvůli uzavření školy plánujeme i další možnosti, jak zajistit výuku. Jedná se o využití systému webex, který nám zajistí možnost konferenčních hovorů. Já v matematice se chystám využít i tzv. vizualizér, skrze který se chystám připravit i audiovizuální materiály k výuce, především na vysvětlení nového učiva,“ řekla Soukupová a dodala, že u nich rodiče do vzdělávacího procesu zasahovat úplně nemusejí a stačí zkontrolovat, zda žáci odevzdali práci včas.

Možné posunutí přijímaček a maturit

Zavření škol se může nejvíce dotknout maturantů a uchazečů o studium na střední škole. Do dvou týdnů padne finální rozhodnutí, zda přijímací zkoušky na SŠ a maturity proběhnou v řádných termínech. „Musíme být připraveni i na variantu posunu,” připustil ministr školství Robert Plaga (ANO) v ČT.

Letní prázdniny se ale každopádně podle Plagy krátit nemají.

I přes rozhodnutí státu zrušit výuku ve školách v ní mohou vysoké školy pokračovat na dálku. O formě této výuky a zajištění chodu na pracovištích si mohou rozhodnout samy, vyplývá z prohlášení předsednictva České konference rektorů.