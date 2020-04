Exprimátor Bém se nakazil koronavirem

Psychiatr a bývalý pražský primátor Pavel Bém byl minulý týden pozitivně testován na nový koronavirus. Žádné příznaky nemoci COVID-19 nepociťuje a je v domácí karanténě, do které muselo i několik zdravotníků, se kterými přišel do styku. Bém, který působí na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, to potvrdil pátečním Hospodářským novinám (HN).