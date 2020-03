35 týmů vědců spěchá s vakcínou, mohla by být na podzim

Curevac se dostal do pozornosti médií o víkendu, když se objevily zprávy, že Spojené státy chtějí na tuto vakcínu výhradní práva. Management společnosti pak řekl, že něco takového nepřipadá v úvahu, a později popřel, že by od USA dostal nějakou nabídku.

Dejte to nám, vzkázal Trump německé firmě pracující na vakcíně. Dáme to všem, zní odpověď

Hopp zmínil úspěchy firmy Curevac při vývoji vakcíny proti vzteklině. „Očkování by mělo ochránit zdravé lidi v případě, že by pandemie koronaviru mohla příští zimu zesílit, jak se někteří experti obávají,“ dodal Hopp. Prezident německého Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler v úterý varoval, že pandemie může trvat dva roky, protože se bude vracet ve vlnách.

Ne všechny látky ale projdou až do této fáze, řekl Bruce Gellin z neziskového očkovacího institutu Sabin ve Washingtonu, který se také podílí na vývoji vakcíny proti COVID-19. „Ne všichni koně, kteří odstartují, se dostanou do cíle,“ uvedl. Některé látky nejsou účinné, jiné dokonce nejsou ani bezpečné.

Toto se snaží vyřešit firma Medicago sídlící v Quebeku, která už vytvořila částice podobné viru (VLP). Její ředitel Bruce Clark doufá, že bude-li vakcína schválena, mohla by jeho společnost vyrábět až 10 milionů dávek měsíčně a vakcínu poskytnout na začátku listopadu. Tohoto množství by mohla firma dosáhnout, protože genetickou sekvenci viru vložila do půdní bakterie, která se dostala do těla rostliny blízce příbuzné tabáku. Ta pak začne vytvářet protein, který může být použit jako očkovací látka.