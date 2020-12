Žena ve Stockholmu držela téměř 30 let syna v izolaci

Matka muže, 70letá seniorka, se dostala do nemocnice. Když se to dozvěděla její příbuzná, šla k ní do bytu, aby ho zkontrolovala a přinesla jí nějaké věci. Tam na ni čekal šok. „Bylo to jako v hororu,“ řekla. Byt vypadal spíše jako skládka. V rohu místnosti na holé podlaze našla velmi podvyživeného muže s vypadanými zuby a tělem pokrytým hnisajícími boláky. Muže záchranka odvezla do nemocnice, kde se musel okamžitě podrobit operaci.