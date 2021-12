Zemětřesení v Rakousku: Bývalý kancléř Kurz se stahuje z politiky

V roce 2003 vstoupil do mládežnické organizace Rakouské lidové strany, o šest let později byl zvolen jejím předsedou. Kvůli politice dokonce opustil studium na právnické fakultě. V parlamentních volbách 2013 byl za lidovce zvolen do Národní rady a záhy se stal ministrem zahraničí ve druhém kabinetu kancléře Wernera Faymanna, tvořeného koalicí lidovců a socialistů. Ministerský slib složil ve věku 27 let, čímž se stal nejmladším členem rakouské vlády od založení Rakouské republiky a nejmladším šéfem diplomacie států Evropské unie.