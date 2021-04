Zeman zesměšnil ČR, všímají si na Slovensku

„Zeman zpochybnil zapojení Rusů do výbuchu,” napsala Pravda na titulní stránce. Dodala, že Zeman dal nepřímo najevo, že vláda při vyhoštění velkého počtu ruských diplomatů z Prahy postupovala unáhleně.

Zeman v projevu uvedl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by ruští agenti v areálu byli. Právě důvodným podezřením ze zapojení agentů ruské tajné služby GRU do zmíněných explozí představitelé české vlády zdůvodnili vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví, což vyústilo v diplomatickou roztržku mezi Prahou a Moskvou.

Deník Plus Jeden deň napsal, že Zeman v kauze zatím Rusko z ničeho neviní. Dodal, že Zeman má dvě verze vyšetřování výbuchů. Tou první a původní podle Zemana je to, že munice explodovala v důsledku neodborné manipulace, a druhou, že to byla akce cizí rozvědky.