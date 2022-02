Zelenskyj zrušil schůzku s německou ministryní, prý mu vadí přístup Berlína k plynovodu

„Zdroj blízký ukrajinské vládě mi řekl, že prezident Zelenskyj zrušil dnešní schůzku s německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou, protože ministryně zahraničí odmítla říci, že by Německo odstoupilo i v případě ruské invaze od plynovodu Nord Stream 2, a protože Německo odmítlo poskytnout jakoukoli přímou nebo nepřímou vojenskou pomoc Kyjevu.“

„Oficiálně se to vysvětlilo jako chyba v rozvrhu, ale nebylo to tak, bylo to záměrné, sdělil mi zdroj,“ uvedl Tapper na Twitteru. „Německo je mnoha lidmi v Kyjevě i ve východní Evropě nahlíženo stále více jako spojenec Ruska než Západu,“ dodal.