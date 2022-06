Západní rozvědky s ukrajinskou výhrou nepočítají

Za nejméně pravděpodobné na Západě považují možnost, že Rusko předefinuje své válečné cíle, oznámí, že už dosáhlo vítezství, a pokusí se dosáhnout konce bojů. Američtí představitelé se obávají, že pokud se Rusku podaří upevnit své zisky na východě Ukrajiny, ruský prezident Vladimir Putin by mohl toto území využít jako odrazový můstek pro další postup do hloubi Ukrajiny.

Institut pro studium války (ISW) ve své pravidelné analýze v úterý zmínil, že Rusko kvůli tomu bude zvyšovat mobilizační tlak a sníží nároky na povolance. Američtí experti otevřeně řekli, že pro Rusko bude obtížné dosáhnout významných zisků bez plošné mobilizace, do které se Putinovi nechce. Rusku se však nedaří přesvědčit Bělorusko, aby se do války přímo zapojilo. Podle ISW je nepravděpodobné, že by to udělalo.