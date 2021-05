Západ by neměl být šokován postupem Minsku, vzkázala ruská diplomacie

„Šokuje, že Západ označuje případ ve vzdušném prostoru Běloruska za 'šokující',” uvedla Zacharovová s dovětkem, že šokovat by mělo vše včetně „vynuceného přistání letadla bolívijského prezidenta v Rakousku na žádost USA”, anebo by nemělo šokovat „analogické chování druhých”.

Zacharovová vyčetla také „civilizovaným demokraciím” a „západním demagogům” chování podle antického přísloví „quod licet Iovi, non licet bovi” (co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi), jakož i „krev a utrpení milionů lidí po celém světě”.

Běloruské úřady v neděli přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zatknout blogera Romana Prataseviče. K letounu vystartovala stíhačka. Pratasevičovi ve vlasti podle ruských médií hrozí 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.

Peskov odmítl také komentovat tvrzení, že na palubě letounu byli ruští agenti: „ Ne to by byla poslední věc, kterou bych chtěl komentovat. Nemámě informaci, kdo tam byl, která by to potvrzovala.“