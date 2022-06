Zákaz interrupcí v akci: Na Maltě odmítli turistce dokončit spontánní potrat, jde jí o život

Maltská státní nemocnice Mater Dei Hospital, kde je Američanka Andrea Prudenteová hospitalizovaná, se k jejímu zdravotnímu stavu podle AP odmítla vyjádřit. Lékaři ji monitorují a podávají antibiotika, aby zabránili infekci. Žena a její partner Jay Weeldreyer mají ještě během čtvrtka odletět do Španělska, kde lékaři příslušný zákrok provedou.

Osmatřicetiletá Prudenteová, která přijela s partnerem na Maltu na dovolenou, byla v 16. týdnu těhotenství, když začala před několika dny hodně krvácet. Jela proto do nemocnice, kde ji vyšetřili. Podle jejího partnera lékaři zjistili, že dítě už nelze zachránit, ale dokončit spontánní potrat nemohou, protože tomu brání místní zákony.

Americký pár se od pondělka snažil zorganizovat přepravu ženy do Británie, nakonec se jim podařilo přes svou pojišťovnu zajistit transport do Španělska. Podle maltské gynekoložky Isabel Stabileové, která americkému páru pomáhá, hrozí Prudenteové sepse nebo další krvácení. Navíc psychicky je na tom velmi špatně. „Andrea je vyčerpaná, frustrovaná a rozzlobená,” popsal psychický stav své partnerky Weeldreyer.

Podle serveru Euronews je Malta jedinou zemí EU, kde platí absolutní zákaz potratů bez jakýchkoli výjimek. Podporují ho obě místní hlavní politické strany se zdůvodněním, že legislativa chrání práva nenarozeného dítěte. Podle serveru The Times of Malta každoročně asi 300 až 400 maltských žen cestuje kvůli potratu do ciziny.