Zachraňte ho, tam ho zabijí, žádají o pomoc Pratasevičovi rodiče

Pratasevičova matka Natalija, která žije v Polsku, řekla agentuře: „Žádám, žebrám, vyzývám celé mezinárodní společenství, aby ho zachránilo. Je to jenom jeden novinář, je to jenom jedno dítě, ale prosím, prosím... žadoním o pomoc. Prosím, zachraňte ho. Tam ho zabijí.“

„Jedním ze způsobů mučení ze strany našich úřadů je to, že do poslední minuty neříkají příbuzným, kde jsou jejich milovaní,“ dodal otec blogera. Vrátil se i k videu, kde syn říkal, že s ním dobře zacházejí: „To video bylo jasně inscenované. Bylo natočeno pod tlakem a nemělo by se mu věřit. Ale nakonec ukazuje, že je naživu.“