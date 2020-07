Wirecard zatápí Merkelové i Kurzovi

Jak je možné, že tak katastrofálně selhal finanční dozor, a co přesně vlastně věděli o skutečném stavu věcí politici, když za firmu lobbovali – tak se ptají média i část opozice.

Německá kancléřka Angela Merkelová (66) se při své cestě do Číny loni v září, jež připravovala expanzi na tamní trh, za ni v Pekingu přimlouvala. Potvrdila to vládní mluvčí Ulrike Demmerová (47) s tím, že kancléřka tehdy netušila o nesrovnalostech ve firmě, velebené jako zářný příklad německé zdatnosti v IT.