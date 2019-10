Vladimír Mečiar se vrací do politiky

Mečiar v tiskové zprávě označil období vzniku samostatné Slovenské republiky v roce 1993 za období vlastenectví, současná doba se podle expremiéra vyznačuje především hanobením státu. „Není mi to lhostejné, proto jsem se rozhodl vstoupit do politiky s hnutím Slovenská liga. Učiníme vše proto, abychom zabránili rozvratu společnosti a vrátili do jejího života důstojnost,“ uvedl Mečiar.