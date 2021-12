Vedlejší účinek slovenského lockdownu: Očkovací centra zejí prázdnotou

Na začátku uplynulého týdne mělo zájem o první dávku téměř 8000 lidí denně, když poptávka po vakcíně rostla nepřetržitě od 16. listopadu, kdy premiér Eduard Heger (OLaNO), oznámil zpřísnění pro neočkované. Opatření opakovaně označil za „lockdown pro neočkované“.

Pak ovšem 22. listopadu přišlo oznámení o návrhu na celkový lockdown pro všechny a zájem o první dávku se ze dne na den propadl na 2000 lidí denně a od té doby nepřekročil číslo 2800 denně. Data vycházejí z aplikace Čakáreň, v níž se lidé mohou registrovat k očkování. Zájem o očkování se tak rychle vrátil na hodnotu, na níž byl, než se oznámil lockdown pro neočkované.

S 47procentní proočkovaností tak Slovensko stále patří mezi nejhorší země v Evropě.

Počet pacientů s covidem-19 přitom ve slovenských nemocnicích překročil kritickou hranici 3200 lidí. Nemocnice ruší plánované zákroky, na covid umírá stále víc mladších lidí.

Slovenská opozice proti vakcinaci

Opozice na Slovensku očkování nepodporuje. Strana Hlas-sociální demokracie expremiéra Petra Pellegriniho sice očkování „doporučuje“, ale aktivněji se v podpoře vakcinace neangažuje.

Ve slovenských nemocnicích je zhruba 3500 lidí hospitalizovaných s covidem. Foto: Radovan Stoklasa, Reuters

Strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica s oblibou označuje očkování za byznys farmaceutických firem. Jasně proti očkování vystupují Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby a strana Republika, kterou založili odštěpenci od LSNS.

Na Slovensku v úterý zaznamenali 9534 nových případů nákazy SARS-CoV-2 Zemřelo 85 infikovaných V nemocnicích je 3380 pa­cientů, z toho 585 na JIP a 281 na plicní ventilaci První dávkou je již naočkováno 2 643 071 lidí, z nichž dostalo i druhou dávku 2 474 024 lidí

Očkovací loterie nezabrala

Stát dal do očkovací loterie 26 milionů eur (667 milionů korun), ale pozitivní výsledek to nepřineslo. „Pokud jsme společným úsilím zachránili třeba jen jeden lidský život, stálo to za to. A určitě jsme jich zachránili víc,“ nechal se slyšet autor myšlenky očkovací loterie ministr financí a bývalý premiér Igor Matovič (OLaNO).

„Loterie nebyla úspěšná, protože nesplnila to, co měla - přilákat lidi k očkování,“ uvedla Slovenská lékařská komora. Podle prezidenta asociace nemocnic Slovenska Mariána Petka peníze mohly využity efektivněji a adresněji. „Každý, kdo by se dal očkovat, by dostal určitou sumu, nebo část peněz mohla směřovat ke všeobecným lékařům, aby lidi víc motivovali,“ řekl Petko.

Bonus pro důchodce

Provozovatelé hotelů, penzionů, restaurací, posiloven, kadeřnictví a pořadatelé kulturních akcí by mohli dostat od státu bonus v celkové výši až 500 milionů eur (12,7 miliardy korun). Základem zmíněné pomoci by měl být poukaz ve výši 500 eur (téměř 13 tisíc korun), který by dostali důchodci v případě, že se dají očkovat třetí dávkou nebo půjdou na první dávku vakcíny proti covidu-19 do letošních Vánoc. „Tyto poukazy mohou utratit u drobných podnikatelů, kteří jsou nejvíc zasaženi pandemií,“ uvedl Matovič.