Ve Švédsku zřejmě útočil mladý Afghánec, nešlo o terorismus

Při středečním útoku nožem ve městě Vetlanda na jihu Švédska bylo zraněno sedm lidí. Policie už vyloučila teroristický motiv činu. Pravděpodobného pachatele ve věku 20 až 30 let policisté postřelili a zatkli. Švédský deník Aftonbladet a další místní média uvedly, že podezřelým je 22letý Afghánec, který do Švédska přicestoval v roce 2018. Policie to zatím nepotvrdila.